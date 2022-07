Seab salva, Bodo Sasso: “Questo è il punto di partenza”

“Un grande risultato che non è un punto di arrivo ma un punto di partenza perchè le condizioni della proposta concordataria che è stata approvata sono un binario da cui la gestione societaria, quindi sia il Consiglio di Amministrazione che il controllo analogo formato dai Comuni soci, non potranno scostarsi se non di fronte a fatti straordinari e non prevedibili al momento della presentazione del piano concordatario, come ad esempio la rottura di 10 camion”.

Questo il primo commento del neo Presidente Seab, Gabriele Bodo Sasso, a fronte del salvataggio della società, ufficializzato dal decreto dello scorso 1 luglio, con cui il Tribunale di Biella ha omologato il concordato preventivo alle condizioni approvate ad amplissima maggioranza dall’adunanza dei creditori.

Creditori che saranno soddisfatti al 100%. “I creditori che non saranno liquidati - continua Bodo Sasso - saranno pagati grazie agli strumenti finanziari. Proprio a tutela del ceto creditorio il piano concordatario è molto stringente ed impegnativo perchè pone paletti alla gestione ordinaria. La linea è tracciata adesso dobbiamo collaborare con gli organi della procedura. La prossima settimana incontrerà il Commissario Giudiziale che, oltre ai nostri obblighi periodici di relazione nei suoi confronti, ha la possibilità di effettuare ispezioni per verificare l'esecuzione di quanto è stato approvato ed omologato. Inoltre saremo sempre sotto il controllo del Giudice Delegato”.