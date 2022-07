Piedicavallo esulta, riapre il Ponte della Coda a quasi due anni dall'alluvione FOTO

Dopo quasi due anni di attesa, torna percorribile e aperto al pubblico il Ponte della Coda di Piedicavallo, spazzato via dalla potenza dell'acqua nell'ottobre 2020 (leggi qui). Il crollo di uno dei ponti storici dell'alta Valle Cervo aveva scioccato l'intera comunità biellese.

Come anticipato in un precedente articolo, redatto qualche settimana fa (clicca qui), la conclusione dell'intervento era in dirittura d'arrivo: nella giornata di ieri, 11 luglio, sono state posate e ultimate le protezioni a lato del ponte, con l'istallazione di un faro per l'illuminazione notturna. Soddisfatta l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carlo Rosazza Prin: “Ora possiamo dirlo: il Ponte della Coda è finalmente aperto al transito. Siamo contenti, l'opera è in sicurezza e funzionale. Ci piace davvero molto”.

Sulla stessa linea d'onda, anche Leonardo Jon Scotta, presidente della Pro Loco, al fianco nel Comune nell'opera di ricostruzione: “Fin dai primi giorni, ci siamo attivati con una campagna di raccolta fondi per ripristinare ciò che era andato distrutto nell'ondata di maltempo di due anni fa. Tra offerte, magliette e calendari, abbiamo raccolto una cifra pari a 60mila euro, che abbiamo devoluto per una serie di opere, come il ripristino del campetto e dell'area giochi situati al Parco delle Ravere. Inoltre, una parte è anche andata alle protezioni a lato del ponte. Ringraziamo, come Pro loco, tutti coloro che ci hanno sostenuto: piccoli gesti che hanno contribuito a riportare alla normalità il nostro piccolo centro”.