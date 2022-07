Ex funicolare, ancora troppo rumore: il Comune cerca altre soluzioni

Sono ormai 4 anni che il collegamento tra Biella piano e il Piazzo è affidato all'ascensore inclinato. Era il 10 luglio del 2018 con l'amministrazione Cavicchioli quando l'ex funicolare ha fatto il suo viaggio inaugurale con a bordo l'alpino Silvio Biasetti, allora con i suoi 105 anni, e due bambini nati nelle settimane prima in città. E a oggi, martedì 12 luglio, l'impianto non ha ancora il collaudo, non essendo state risolte problematiche tra le quali la rumorosità. E a questo proposito, è di questi giorni una nuova determinazione che affida a un professionista il progetto per la riduzione delle emissioni acustiche. Oltre 18 mila euro l'impegno del Comune.

"Ringrazio le persone che abitano a fianco all'impianto perchè mi rendo conto che stanno sopportando anche troppo - dichiara il sindaco Claudio Corradino - . Abbiamo un contenzioso in atto con la ditta che gestiva prima l'impianto per determinati motivi proprio perchè non funziona ancora tutto come dovrebbe. Ora il nuovo gestore sta cercando di trovare altre soluzioni, speriamo in bene. E' da risolvere questa situazione".