Piatto, petizione contro il campo di padel al polivalente

"No al campo da paddle privato nell’area che ospita la palestra comunale polivalente".

Questo l'appello di un gruppo di cittadini di Piatto, coofirmatari di una petizione che sarà presentata al sindaco Enzo Giacomini ed al consiglio comunale convocato per domani, mercoledì 13 luglio, alle 18, dopo la richiesta del gruppo di minoranza.

“Chiediamo – scrivono i promotori - che non venga concessa l’autorizzazione per la realizzazione del campo da padel all’interno del centro polivalente “Manuele Rizzo”, in quanto cambierebbe, in modo irreversibile, la destinazione d’uso, passando così a esclusivo utilizzo privato e sottraendo alla cittadinanza la possibilità di usufruire della struttura. Sottolineiamo che la struttura è nata da donazioni spontanee e impegno costante nel corso degli anni dei concittadini che ci hanno preceduto”.

Simona Zemignan, rappresentante dei firmatari, sottolinea che il centro sportivo polivalente è nato e fortemente voluto da padri e nonni: “L'avevano pensato PER IL PAESE. Chi vuole aderire alla nostra raccolta firme può ancora farlo e può contattarci al 3470084388”.