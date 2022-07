“Boogyeman” a Oropa, un lettore: "Perché giudicare e valutare quando non si sa nulla?"

Caro Direttore, leggo sui social, con orrore e anche un po’ di imbarazzo nel trovarmi in un’agorà distruttiva, commenti sull’articolo “Santuario di Oropa: chi ha paura dell’uomo nero?” che tratta di “Boogyeman”, opera di Daniele Basso, artista delle superfici specchianti. Molti giudizi, sguaiati, volgari, aggressivi e violenti, portano al problema degli "haters", individui che riversano rabbia e odio verso gli altri sul web senza obiettivi precisi e propositivi. La contestazione o la lotta per una causa sono benvenute in questo Paese con migliaia di problemi, se possono aiutare a scuotere le coscienze distratte, ma non quando sono fine a se stesse e, come in questo caso, vanno a toccare il mondo dell’arte che è la più alta espressione umana di creatività e di fantasia.

Daniele Basso è un artista coraggioso, abile, che con la sua opera indaga nelle pieghe dell’animo e stimola alla riflessione sulle debolezze dell’uomo. Personalmente “Boogyeman” mi ha molto colpito e mi ha indotto a meditare sulle fragilità dello spirito.

Giudicare una scultura presuppone ampia esperienza e un importante bagaglio culturale, artistico e storico, cosa che ai più non è concessa.

Perché giudicare e valutare quando non si sa nulla né si conosce cosa e chi ci sta dietro? Il rispetto per l’artista e l’umiltà di riconoscere che non si ha contezza del mondo della scultura è l’atteggiamento corretto che un cittadino coerente dovrebbe mantenere. Come diceva Abramo Lincoln “Meglio tacere e dare l'impressione di essere stupidi, piuttosto che parlare e togliere ogni dubbio!”

O vogliamo metterci a dissertare riversando odio, frustrazioni e cattiverie anche sulla Gioconda di Leonardo o sul Canto Notturno di un pastore errante dell’Asia di Leopardi?

Ci sono tantissime cause per cui battersi in Italia mettendoci la faccia ed un impegno continuativo. Mostriamoci degni di appartenere alla specie umana, con la dignità di essere pensante, considerando l’altro come essere ugualmente pensante ma diverso da sé!