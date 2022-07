Coggiola, aperte le iscrizioni per i servizi scolastici del prossimo anno

A Coggiola sono aperte le iscrizioni per i servizi scolastici per l'anno formativo 2022/23. E' necessario compilare l'allegato modulo di iscrizione in ogni sua parte e restituirlo via email all'indirizzo: coggiola@ptb.provincia.biella.it

“Al nucleo familiare non in regola con i pagamenti per i servizi scolastici (refezione, POST scuola, trasporto) fruiti nell’anno scolastico 2021/2022 sarà consentita l’iscrizione per l’anno 2022/2023 solo all’avvenuto versamento delle spese arretrate – spiegano dal Comune - salvo particolari situazioni documentate dal servizio sociale”.