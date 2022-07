Podismo, le corse della settimana fino al 17 luglio nel Biellese

Ecco i principali appuntamenti podistici della settimana dall’11 al 17 luglio:



• Sabato 16 luglio – Torna il Circuito del salamino, giunto alla sua 16esima edizione. Organizzata da Podistica Vigliano, la manifestazione avrà ritrovo presso la sede degli Alpini del paese in via Alpini D’Italia, alle ore 18, iscrizioni in loco. Partenza alle ore 19:30. La gara è libera a tutti e si svolgerà su un circuito di 2 km da ripetere 3 volte. Per Info: 349 1023364. https://www.facebook.com/gnnarino46.



• Domenica 17 luglio – Valle Mosse ospiterà l’edizione 2022 di Impazza la corsa, manifestazione ludico motoria a passo libero, aperta a tutti. Organizzato dalla podista Claudia De Mari, con ritrovo alle ore 16:30 in piazza Repubblica, l’evento prevede due percorsi di 5 e 10,5 km e partenza alle ore 18:30. Iscrizioni in loco. Per info: 348.3189554. https://www.facebook.com/events/580887497032801.