Ginnastica in Festa, Pietro Micca c’è a Rimini FOTO

Domenica 3 luglio con l’edizione estiva della “Ginnastica In Festa”, tenutasi presso la Fiera di Rimini, si sono concluse le competizioni nazionali Silver di ginnastica artistica individuale e di squadra; numerosissimi sono i piccoli e grandi atleti, provenienti da tutta Italia, che hanno preso parte alla manifestazione e A.P.D. Pietro Micca non poteva certo mancare l’appuntamento, accompagnando un nutrito gruppo di ginnaste e ginnasti desiderosi di chiudere al meglio la loro stagione agonistica.

Sono stati nella fattispecie 31 i partecipanti della società a gareggiare nelle competizioni GAM (ginnastica artistica maschile) e GAF (ginnastica artistica femminile); a prepararli durante tutto l’anno sportivo, sotto la guida della Responsabile Tecnica Marica Giovannini, Sara Bottigella, Davide Farneda, Anna Fongaro, Elisa Lombardo, Federico Marchesi, Sofia Passini, insieme ai colleghi che sono scesi direttamente in campo a Rimini, Giulio Antoniotti, Noemi Ferraris e Laura Martinelli. Grande soddisfazione per il doppio trionfo delle rappresentative della A.P.D. Pietro Micca nella serie D LD ed LE, per le quali le due squadre allieve e junior/senior conquistano il titolo di Campionesse d’Italia. E così, dopo che la squadra composta delle allieve Aurora Borghetto, Amelia Carbone, Giorgia Delpiano ed Emma Lunghi è riuscita, in un crescendo di prestazioni, a rimontare dalla settima posizione iniziale in qualificazione fino ad issarsi sul gradino più alto del podio nella finalissima, le nostre veterane Arianna Bottigella, Valentina Carnini, Alice Cozzula, Federica De Stefanis, Giorgia Mazzola e Martina Polto hanno completato l’opera con due magistrali prove di squadra che le ha viste prevalere sulla seconda classificata di ben 5 punti, portando a compimento una doppietta nelle due massime competizioni di squadra Silver che non ha precedenti.

Ad aprire le danze per la sezione maschile è stata una squadra di giovani ginnasti, al loro secondo anno agonistico, composta da Tommaso Buscaglia, Elio Pellerei e Sebastiano Quaregna, che, a dispetto della giovane età dei componenti, è riuscita ad issarsi all’8° posto nazionale nella gara di serie d LB Allievi. Ottimi risultati anche a livello individuale con l’11° posto nella finale LA per Tommaso Buscaglia e nella categoria LB dove, oltre alla 14sima piazza conquistata da Elio Pellerei, brilla il bronzo conquistato da Sebastiano Quaregna. Ultimo, ma non certo per ordine d’importanza, a scendere in pedana è stato Davide Mascherpa nella categoria Junior LE, dove ha conquistato la medaglia di bronzo sia nella competizione All Around che nella prova di specialità a Corpo Libero, mentre ha chiuso ai piedi del podio a Cavallo con Maniglie. Molto numerosa è stata la partecipazione della sezione femminile dove hanno fatto il loro emozionato esordio nella categoria individuale e di squadra LA3 le piccole Matilde Goria, Rachele Grazioli, Giulia Iannibelli e Viola Piva.

Sempre in LA3, ma nella categoria Junior, si sono cimentate Lodovica De Petris, Sofia Ghirardello, Giulia Pozzati e Giulia Puddu, che ha chiuso la sua prova a ridosso delle migliori 30 ginnaste. Esordio assoluto a livello individuale LB anche per Valentina Caldera, che ha poi affiancato Giulia Monteleone e Adele Trudettino nella prova LB di squadra. Le prove individuali LB hanno visto protagoniste Anna Ceria, Carlotta De Petris, Giulia Monteleone, Lucrezia Rimondi, Maria Giovanna Versaldo ed in particolar modo Beatrice Le Rose, classificatasi 28sima nella finalissima. In LC buone prestazioni sono arrivate dalle allieve Giorgia Delpiano, classificatasi ottava, Aurora Di Franco, Emma Lunghi e Adele Trudettino in una gara che ha visto cimentarsi oltre 90 ginnaste. Le giovani Aurora Borghetto e Amelia Carbone riescono a classificarsi tra le prime 20 ginnaste allieve LD d’Italia e a centrare rispettivamente l’ottavo e il dodicesimo posto a corpo libero e per Amelia anche il settimo a parallele; ancora meglio sono riuscite a fare le loro compagne Junior Federica De Stefanis e Martina Polto, che, dopo aver sfiorato con un po’ di rammarico il podio nella prova All Around, si rifanno con gli interessi nelle prove di specialità nelle quali Federica conquista due medaglie d’argento, a parallele e trave, mentre Martina è bronzo alle parallele.

Infine nelle prove individuali LE Alice Cozzula è Vice Campionessa d’Italia All Around nella categoria Junior, centrando anche la qualificazione nelle prove di specialità a tutti gli attrezzi, mentre tra le Senior ultima gara della loro carriera agonistica tra qualche lacrima di commozione per Arianna Bottigella, che chiude quarta classificata a volteggio e quinta a corpo libero, Giorgia Mazzola, settima All Around e finalista su tre attrezzi e Valentina Carnini, che rinuncia alla prova individuale per un problema alla caviglia e decide di dare tutto il suo contributo alla squadra, ginnaste alle quali va il ringraziamento di tutti gli allenatori per gli splendidi anni trascorsi insieme. Un’edizione partecipata e ricca di ottimi risultati per tutti, che serve da stimolo per iniziare con grande determinazione il prossimo anno sportivo.