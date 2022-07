Festival del Sole, a Riccione anche le atlete di Piemonte Ginnastica FOTO

Si è conclusa a Riccione venerdì 8 luglio la 15° edizione del Festival del Sole, manifestazione biennale, ma il prossimo anno eccezionalmente si ripete per ripagare della edizione annullata nel 2020, non competitiva di ginnastica per tutti.

Le atlete della ASD Piemonte Ginnastica, preparate dalla DS Donatella Eterno, hanno presentato una coreografia in collaborazione con la ASD Sportime di Milano, su musica degli Abba. La performance, della durata di sei minuti, ha alternato momenti di ginnastica ritmica e di ginnastica artistica, in un intreccio continuo di collaborazioni. Quattro giorni di esibizioni serali sul grande palco allestito su piazzale Roma, proprio a ridosso del famoso Viale Ceccarini.

Luci ed effetti scenici da vero show hanno arricchito l’esibizione di fronte ad un folto pubblico di specialisti ma anche di turisti. Più di mille gli atleti giunti da Italia, Danimarca, Belgio, Spagna, Grecia, Finlandia, Svizzera, Svezia, in un confronto continuo di ginnastica ed espressione corporea, all’insegna dell’amicizia. Spazio poi a work shop pomeridiani, feste in piscina e mare. Per le biellesi erano presenti Alice Marcone, Giulia Saramin, Giulia Tricarichi Perruccio, Elisa Tricarichi Perruccio, Rebecca Pulze, Aurora Cinguino, Sofia Piccaluga e Carlotta Musso.

“Una esperienza diversa, in un clima non competitivo, lontano dallo stress a cui siamo sottoposte durante la stagione agonistica – racconta Eterno – ma certamente non meno emozionante, specialmente per il contesto scenico in cui si è immerse! E per le ragazze un momento di confronto ma anche di svago e socialità internazionale. Dopo questa bella soddisfazione ci dedichiamo alla preparazione estiva in vista della prossima stagione agonistica”.