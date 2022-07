Ancora una conferma in casa Virtus: Miriam El Hajjam!

Virtus Biella è lieta di comunicare di aver rinnovato per un altro anno l’accordo con l’atleta della Prima Squadra Miriam El Hajjam. Attaccante, è alla sesta stagione da protagonista sotto i riflettori del palasport di Chiavazza.

Una crescita esponenziale la sua, giocatrice camaleontica e dal talento indiscusso, che l’ha portata da campionato di Serie C alla Serie B1 in nerofucsia, passando in maglia Virtus per il quarto campionato nazionale. Queste le sue parole ad accordo raggiunto: «Sono molto contenta di rimanere qui, la Virtus è la mia casa, ormai è una seconda famiglia. Ringrazio tutti, la Società, il Presidente Nicolò e Ube per la fiducia rinnovata nei miei confronti. Abbiamo vissuto un campionato intenso tra alti e bassi, l’obiettivo una volta ripartiti è provare a fare meglio, puntare a un piazzamento in classifica migliore. Ora mi godo l’estate, poi a fine agosto torneremo in palestra, lavoreremo e proveremo a far meglio della scorsa stagione. Le ragazze che sono arrivate possono tenere la categoria, in queste settimane ci siamo allenate insieme ma per poco tempo, non le conosco abbastanza ma mi fido della Società. Chi arriverà sarà utile alla squadra».

Il Direttore Sportivo Elena Ubezio aggiunge: «Miriam è tra le senatrici della squadra, un’atleta che più volte in questi anni ha dimostrato l’attaccamento alla Società e l’abitudine a buttare il cuore oltre l’ostacolo, risultando in più occasioni un punto di riferimento in campo per le compagne, prima soprattutto nei fondamentali offensivi di muro e attacco e poi acquisendo sempre più solidità anche in ricezione. Non smette comunque mai di migliorarsi e ogni obiettivo raggiunto è solo la base per altri più ambiziosi; lei in questo sa essere molto pretenziosa con se stessa. Sono certa che con il giusto lavoro di prevenzione e potenziamento fisico, e di affinamento e cura tecnico-tattica che verrà svolto dal nostro staff, sarà messa nella condizione di potersi esprimere al 100% delle sue possibilità, quelle di una giocatrice leader della categoria».