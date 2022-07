Molte persone ad un certo punto sono costretti a contattare loro fabbro di fiducia sperando che ne abbiano uno per informarsi su un servizio di cambio serratura, perché hanno capito che loro serratura o ha un qualche problema abbastanza grave oppure comunque necessità di un qualche controllo per capire se va sostituita o meno, considerando che è molto vecchia

E non hanno una cattiva idea considerando che tra l'altro I ladri stanno sempre al passo coi tempi quando si parla di riuscire a scassinare le serrature che rappresenta l'ultimo scudo prima che gli stessi entro in casa ,perché riescono ad aprire la porta blindata in questione

Quindi noi se vogliamo proteggere casa nostra sia quando siamo fuori tutto il giorno per lavoro o per le nostre attività sociali e relazionali sia addirittura durante la notte,dobbiamo comportarci come i programmatori dì un computer che devono difendersi dagli hacker e quindi devono essere più svegli e in questo caso sono i padroni di casa a dover essere più svegli e più aggiornati per quanto riguarda le serrature dai ladri

Poi è chiaro che quando il fabbro in questione sarà a casa può pensare anche di approfittare di questa situazione per proporre delle chiavi tecnologicamente più evolute, considerando che tra poco sicuramente riusciremo ad aprire anche casa nostra con una app del telefono, così come quando succede quando nòleggiamo lo scooter o una macchina rispetto alle quali appunto le chiavi non ci servono

Potremmo anche parlare ad esempio di quei sistemi con una serratura le riusciamo ad aprirla solo se digitiamo il codice specifico che naturalmente conosceremo solo noi e le persone della nostra famiglia

E poi è chiaro che a parte le serrature non bisogna mai dare indizi ai ladri che tra l'altro il piano Facebook sui nostri movimenti per esempio quando andiamo in vacanza ,come fanno purtroppo a volte persone che in questo modo gli lascino in un certo senso via libera

Per difendere casa nostra al meglio dobbiamo essere disposti a cambiare la serratura

Ura i vari motivi che ci possono spingere a cambiare serratura uno tra questi anche il fatto che magari un certo punto per sbaglio perdiamo le chiavi di casa mentre siamo in giro e pensavo magari quando siamo in scooter e e ci cascano dalle tasche e quello diventa grande pericolo se c'è qualcuno che ci ha visto sa dove abitiamo e quindi potrebbe entrarci in casa

E in queste situazioni non ha senso provare a risparmiare e non chiamare il fabbro di fiducia per cambiare la serratura di casa perché sarebbe un rischio che non varrebbe la pena correre

Poi tra l'altro se abbiamo anche un fabbro di fiducia sicuramente se può fa dì tutto per farci risparmiare, e certo non ci fa sprecare soldi inutilmente

Non si può dare una stima di un prezzo di una serratura perché dipende dal tipo di serrature che vogliamo mettere qua può essere ad esempio una a cilindro europeo che è considerata tra quelle più sicure