La foto è di oggi lunedì 4 luglio in un punto di recupero rifiuti non raggiungibile dal "porta a porta" a Pettinengo.

"Se dobbiamo pensare che per evitare questi scempi si debbano mettere fototrappole ovunque lo faremo - commenta il sindaco Gian Franco Bosso - , ma crediamo che siano più importanti il senso civico, l'amore per la nostra Comunità e, per chi si comporta in questo modo, il vergognarsi guardandosi allo specchio".