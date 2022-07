Ladri in azione, nel mirino Lessona e Brusnengo (foto di repertorio)

Doppio furto nella giornata di ieri, 10 luglio. A Lessona ignoti hanno preso di mira un’azienda agricola e un'abitazione vicina: dopo aver forzato una porta, avrebbero asportato un orologio e del denaro contante.

A Brusnengo, invece, i ladri sono stati costretti a fuggire per la presenza di una residente in casa. Stando alle informazioni raccolte, la donna stava riposando quando all’improvviso ha sentito dei rumori che provenivano dalla stanza vicina. Si è alzata e ha notato degli individui fuggire a piedi. Su entrambi gli episodi sono in corso gli accertamenti del caso da parte dei Carabinieri.