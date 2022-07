La band ricorda Alessandro Eclair: “Un pezzo di noi se n'è andato”

La notizia della prematura scomparsa di Alessandro Eclair a soli 39 anni ha profondamente addolorato l'intera comunità biellese (leggi qui). Il giovane era molto conosciuto in tutto il territorio: in particolare, era un grande appassionato di musica.

In queste ore, la VascoRock Band ha voluto ricordarlo in un post sulla propria pagina Facebook: “In fondo ci siamo divertiti... Ma oggi siamo straziati dalla perdita di un amico, di un fratello, di un socio, di una persona che è e sarà per sempre parte di noi. Il "nostro" Ale Eclair non c'è più. Un pezzo di noi se n'è andato, passato via facendo un gran rumore. Un frastuono dentro di quelli che sarà dura da placare. Le cose belle e brutte che ci hanno unito, la vita straordinaria che abbiamo condiviso, non le possiamo lasciar andare e ce le terremo strette, per il resto dei nostri giorni. Non è facile scrivere tra le lacrime, per esprimere il più grande dei dolori. Ma la forza per farlo ce la dà il ricordo del pezzo di vita passata insieme, a suonare, a ridere, a goderci quella felicità che d'ora in avanti, senza il "nostro" Ale, sarà meno intensa. È stato e sarà sempre uno di noi. E noi saremo sempre con lui. Perché in fondo ci siamo divertiti. Arrivederci amico caro!”.