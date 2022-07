Una donna è stata trasportata due volte in ospedale nella stessa giornata di domenica perché trovata sotto gli effetti dell’alcol.

Dapprima è stata notata vagare nel pomeriggio, in stato confusionale, lungo via Rosselli, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Poi, a tarda notte, è stato registrato l’identico episodio, stavolta in piazza Martiri. Necessario, in entrambi i casi, l’intervento del 118 per l’assistenza del caso.