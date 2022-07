Biella, due giovani senza casco scappano dopo incidente a bordo di motorino rubato

Rimangono coinvolti in un incidente stradale e scappano lasciando il motorino per strada. Poi, la scoperta: il due ruote sul quale stavano viaggiando era stato rubato qualche settimana prima.

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, 11 luglio, nel centro di Biella: stando alle ricostruzioni del caso, si è verificato uno scontro tra un'auto e un ciclomotore in piazza Martiri. Proprio quest'ultimo, a detta di alcune testimonianze, non si sarebbe fermato e avrebbe proseguito la sua marcia.

A bordo, due giovani senza casco, che hanno lasciato il mezzo in via per Candelo e fatto perdere le proprie tracce. Il veicolo è stato poi recuperato dagli agenti di Polizia locale, intervenuti sul posto per rilevare il sinistro. In seguito, si è scoperto che il motorino era stato precedentemente rubato, con tanto di denuncia inoltrata alle forze dell'ordine lo scorso 27 giugno. Il legittimo proprietario è già stato rintracciato e, a breve, potrà tornarne in possesso.

Sono in corso ulteriori indagini e, in questo momento, si stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per dare un volto ai due ragazzi fuggiti.