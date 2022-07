Sala Biellese, affluenza oltre le aspettative alla Festa della Birra FOTO

Affluenza oltre le aspettative a Sala Biellese per la Festa della Birra andata in scena venerdì e sabato scorso. Pro Loco e associazione Arci Amici di Bornasco hanno accolto i partecipanti a partire dalle 17 di venerdì, momento nel quale è stata spillata la prima birra.



Durante la manifestazione c'è stata occasione anche per un momento sportivo, concretizzato nel torneo di archery e paintball fiondato che ha visto la partecipazione di 8 squadre formata da 5 persone, per un totale di 40 giocatori.



La festa si è conclusa la sera di sabato 9 con la grigliata delle 19:30 e il concerto a seguire della band biellese "The Bowman".