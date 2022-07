Miagliano, un laboratorio di feltratura della lana in vita dell’evento “Contiamo su di noi”

Foto di Davide Finatti per newsbiella.it

Si è svolto nel pomeriggio di domenica 10 luglio il laboratorio di feltratura della lana promosso dall’associazione Amici della Lana, presso il lanificio Botto in via Vittorio Veneto 2, a Miagliano. L’obiettivo si è concretizzato nella produzione di alcune maschere che verranno utilizzate durante il laboratorio di teatro dal 19 al 23 luglio, dal titolo “Contiamo su di noi”.



L’insegnamento è stato fornito da Marielle Dumiot, volontaria dell’associazione con una grande passione per la lavorazione artigianale della lana. Le maschere realizzate rappresentano diversi animali.