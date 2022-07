Due weekend di festa a Sagliano Micca per le sere d'estate

La Pro Loco di Sagliano Micca organizza “Feste di luglio 2022”, con street food, grigliate, musica e gare podistiche. Sabato 16 luglio, dalle 19, inizierà la tradizionale Festa dei Portoni: una cena itinerante per le vie del paese preparata dagli abitanti di Sagliano Micca. A seguire, in piazza, si ballerà con la discoteca ENERGIA.

Domenica 17 ci sarà, sempre a partire dalle 19, la Cena in Piazza con una grigliata, seguita da musica e balli con live show di Tony Forchetta and the spaghetti brothers.

Venerdì 22 luglio è in programma una serata sportiva, con due opzioni di gare podistiche, una da 5 e l’altra da 10 km. Le iscrizioni apriranno alle 17.30, mentre la partenza è prevista per le 18.30. Al termine della gara festa della birra e street food per atleti e accompagnatori. Per concludere ci sarà una serata karaoke con Max Gillo e Sara Ramella. Sabato 23 luglio la serata del gran finale, con grigliata in piazza a partire dalle 19, seguita da Dj set con Dj Alby Jason Liuni.