Dopo due anni di stop forzato torna a Valle Mosso il Sant'Eusebio Summer Festival

Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia, il Comitato Organizzatore del S. Eusebio Summer Festival di Valle Mosso ha deciso di riproporre le iniziative ludico-ricreative e culinarie in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono. Come da tradizione, la Festa si svolgerà nei giorni 15-16-17-18 luglio, presso l’Area Festeggiamenti e nelle due piazze centrali del paese, che ospiteranno le giostre e il luna park.

“Questa festa ha sempre rappresentato un momento di gioia ed allegria per tutta la Comunità Valmossese così come per i paesi limitrofi - affermano dal Comitato - e quindi, dopo due anni di distanziamento e di ristrettezze, abbiamo raccolto l’entusiasmo, il coraggio e la forza per riprendere insieme questo percorso. Oltre alle attrattive della tradizione, abbiamo voluto rinnovare le proposte, introducendo delle novità. Venerdì è prevista una cena gourmet con degustazione vini del territorio a numero chiuso (con prenotazione al numero 346/4732811), mentre sabato dal mattino è previsto il torneo a squadre di Splash Volley. Lunedì, invece, alle 22.15 e alle 23.15 è in programma il Night Light Show, due meravigliosi spettacoli di luci laser presso Piazza Repubblica (di fronte al Municipio)”.

Come lo scorso anno, è prevista inoltre la Lotteria di S. Eusebio; i biglietti sono in vendita presso le attività commerciali di Valle Mosso e saranno proposti nei giorni della Festa presso l’Area Festeggiamenti. L’estrazione è prevista per giovedì 21 luglio.