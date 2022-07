A Ronco commozione e sport nel ricordo di Greg, Andrea e Luca FOTO

È stata una giornata di sport, amicizia ed unità quella svoltasi a Ronco Biellese domenica 10 luglio, dove nell’area sportiva è stato ospitato l’evento “Giocando con Greg, Andrea e Luca”, in memoria dei tre ragazzi scomparsi. Al torneo di calcetto hanno partecipato 4 squadre, di cui 3 nominate come i giovani a cui la manifestazione era dedicata (Gregorio Messin, Luca Scaramal e Andrea Lovero). La quarta è invece stata la “Squadra della pace”.



A conferma di ciò, il sindaco di Ronco Carla Moglia ha commentato: “L’atmosfera era commovente e la comunità intera si è riunita nel ricordo dei tre ragazzi. Ringrazio le famiglie che hanno partecipato e la Pro Loco che ha dato il massimo per l’organizzazione”.



A fine giornata, alle 21 circa, le tre squadre con i nomi dei commemorati hanno ricevuto una medaglia come premio e testimonianza dell’evento.