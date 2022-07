Cossato: un successo la raccolta fondi per Fondo Edo Tempia organizzata da Club Alfa Romeo Biella FOTO

Riscontro positivo da parte dei partecipanti che, sabato 9 luglio in piazza della Croce Rossa a Cossato, hanno provato le auto storiche messe a disposizione da parte di Club Alfa Romeo, facendo una donazione allo stand di Fondo Edo Tempia di Biella.



“Un grazie di cuore a Croce Rossa e al gruppo Alpini Cossato-Quaregna per la collaborazione, ai partecipanti che hanno donato a Fondo Edo Tempia, a Caffè della Rotonda di Quaregna Cerreto per averci ospitati, ed un caloroso ringraziamento ai nostri sponsor che credono in noi: Scavone Tetti, Rinovis e Cerreto Autoricambi. Ci vediamo il 27 agosto al lago di Viverone per l’apericena targato Club Alfa Romeo Biella!”.