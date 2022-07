Vigili del Fuoco di Biella, crisi del settore operativo: oggi l'incontro in Prefettura

Crisi del settore operativo dei Vigili del Fuoco Biella: oggi lunedì 11 luglio una delegazione delle sigle sindacali Co.Na.Po., Confsal, Usb, Cgil, Cisl, Uil sono stati ricevuti in Prefettura in città dal Vicario del Prefetto, Dott. Basilicata al quale hanno esposto la situazione in cui versa attualmente il Comando. Venerdì gli stessi avevano incontrato anche l’Onorevole Emanuele Prisco, capogruppo di Fratelli d’Italia Commissione Affari Costituzionali e responsabile nazionale Vigili del Fuoco, che si era recato in visita in caserma a Biella con l'Onorevole Andrea Delmastro e il segretario provinciale Cristiano Franceschini, l'Assessore Regionale Elena Chiorino e l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Biella Davide Zappalà per in confronto con il comandante Ing. Alessandro Segatori e capire la situazione in cui versa la sede di Biella. Vigili del Fuoco Biella: in crisi il settore operativo, Prisco e Delmastro portavoce al Governo

“Le nostre richieste sono state quelle di potenziare l’organico del personale – spiegano i sindacati - . Come sempre la Prefettura ha dimostrato tanta attenzione verso i Vigili del Fuoco e si è resa più che disponibile all’ascolto, impegnandosi a veicolare le nostre richieste direttamente al Dipartimento dei Vigili del fuoco presso il Ministero dell’Interno. Abbiamo ancora una conciliazione in presenza del Direttore Regionale del Piemonte per trovare una soluzione concreta alla carenza, che non sia aumentare lo straordinario del già poco personale che c’è in servizio, chiederemo l’assegnazione temporanea dei vigili del fuoco biellesi che ora si trovano fuori provincia. Se non avremo un riscontro dal Dipartimento, sarà certamente sciopero”.