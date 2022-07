PNRR: a Biella 600 mila euro per il campo di corso 53° Fanteria

L'assessore comunale di Biella allo Sport Giacomo Moscarola non trattiene l'entusiasmo: solo da poche settimane sono iniziati i lavori di riqualificazione allo Stadio e oggi lunedì 11 luglio sono uscite le graduatorie del bando PNRR Sport e Inclusione Sociale nelle quali alla città vengono assegnati altre 600 mila euro per il campo di corso 53° Fanteria. Biella è tra i 155 Comuni che otterranno i finanziamenti per il cosidetto cluster 1. Per che cosa verranno usati? Interventi come la copertura delle tribune e per la sostituzione dell'impianto di illuminazione.

Non è tutto. Sempre oggi nel bando Sport e Inclusione scorrendo l'elenco c'è anche Biella, che però in questo caso è tra i 35 Comuni ammessi con riserva. Ammessi senza sono in tutto 97, per un totale di € 110.346.557,09. Di che progetto si tratta? In questo caso Biella punta a realizzare 6 campi tra padel, beach volley e calcetto nell’area compresa tra il bocciodromo, la piscina Rivetti e i campi di corso 53° Fanteria.

"E' una giornata importante per Biella - commenta Moscarola - . Benissimo per lo stadio e adesso dovremo cercare solo di capire perchè siamo stati ammessi con riserva per la Cittadella dello Sport ma vedremo di capire al più presto".