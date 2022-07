Nuovo sostenitore per il Biella Master

Il Biella Master delle Fibre Nobili acquisisce un importante sostenitore che ha dato la sua adesione al dottor Luca Alvigini, Vice Presidente della Fondazione. La Manifattura Sesia, fondata nel 1963 con sede a Fara Novarese, progetta e produce filati creativi ed esclusivi per maglieria ed aguglieria a marchio proprio, selezionando le migliori fibre naturali pregiate sia nel mondo animale che vegetale.



La missione dell’Azienda è sempre stata una sola: l’alta qualità 100% Made in Italy. L’Amministratore Delegato Eugenio Parravicini afferma: “siamo onorati di far parte della Fondazione Biella Master e collaborare nella formazione di questi giovani laureati, che un giorno diventeranno manager aziendali. Abbiamo aderito, con grande entusiasmo, agli scopi del Biella Master, riconoscendo così grande valore all’opera compiuta nel settore della filiera tessile/distribuzione della Fondazione”.



Il Biella Master, nonostante l’emergenza Covid, non si è mai fermato e sono già numerose le domande di partecipazione al nuovo corso propedeutico, previsto per il mese di novembre e relativo alla XXXII edizione; il termine ultimo per l’iscrizione sarà il 15 ottobre. Ai candidati selezionati al termine del corso propedeutico verrà messa a disposizione una cospicua borsa di studio e verrà offerta la possibilità di intraprendere un cammino formativo nel settore tessile/abbigliamento non solo in Italia, unico nel suo genere.