Biella ricorda Paolo Borsellino a 30 anni dalla morte

Dopo Giovanni Falcone, un altro momento di condivisione e riflessione per i 30 anni della morte di Paolo Borsellino. In occasione dell’anniversario della strage di via D’Amelio, dove persero la vita il giudice e i suoi cinque agenti. Avviso Pubblico Biellese organizzerà una breve cerimonia di commemorazione, prevista per martedì prossimo, 19 luglio, alle 16, di fronte al Palazzo di Giustizia di Biella (Via G. Marconi, 28).