Fratelli d’Italia, tanti ospiti alla cena del tesseramento FOTO

Venerdì 8 luglio si è tenuta l’annuale cena del Tesseramento di Fratelli d’Italia nella suggestiva cornice di Cascina Era a Sandigliano. Il Segretario Provinciale Cristiano Franceschini esprime grandissima soddisfazione per la buona riuscita del tradizionale evento, 160 gli ospiti presenti: amici, militanti, dirigenti provinciali, amministratori locali e provinciali, amministratori regionali e gli Onorevoli Andrea Delmastro e - ospite di quest’anno - l’On. Emanuele Prisco, capogruppo di Fratelli d’Italia Commissione Affari Costituzionali e responsabile nazionale Vigili del Fuoco. Fondatore, tra gli altri, di Fratelli d’Italia, di cui è stato il primo Coordinatore regionale dell’Umbria.

Prima Capogruppo al Comune di Perugia e poi Assessore all’Urbanistica con la straordinaria vittoria del 2014 nella prima giunta di centrodestra. Nel 2018 è stato eletto alla Camera dei Deputati vincendo il difficile collegio di Perugia-Lago. Giorgia Meloni lo ha indicato come Capogruppo alla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni). Nominato prima Responsabile nazionale per le Riforme del Partito e poi Responsabile nazionale Rapporti con le Forze dell’Ordine. Nel corso della serata l’Assessore regionale Elena Chiorino ha omaggiato la splendida e bravissima Annarita Paraggio, campionessa italiana di pattinaggio artistico su rotelle.

Il Segretario Franceschini esprime tutto l’orgoglio di presiedere una Federazione Provinciale composta di una comunità sana, salda, forte, ben radicata e in continua crescita. Si ringrazia in particolare modo i Dirigenti Provinciali Daniela Veronese e Enrico Cavallini per il lavoro svolto nell’ l’organizzazione di questo importante appuntamento.