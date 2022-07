Musica in Piazza, tante persone al concerto ai Giardini Zumaglini (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Ha suscitato grande interesse Musica in Piazza, il concerto bandistico andato in scena ieri sera, 9 luglio, all’interno dei Giardini Zumaglini di Biella. L’evento ha visto l’esibizione della Banda Giovanile Provinciale Anbima Biella. Nutrito pubblico per uno degli appuntamenti in programma della stagione estiva della città.