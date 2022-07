Tragedia al lago di Avigliana, muore un ragazzo di 19 anni

Tragedia nella serata di ieri ad Avigliana. Un ragazzo è infatti morto dopo essersi immerso insieme ad altre due persone nell'acqua del lago. Le altre due sono riemerse, lui no.

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 22 da una persona che ha chiamato i vigili del fuoco, arrivati in via monte Pirchiriano nel giro di pochi minuti. Sono stati gli uomini delle squadre 41 grugliasco, saf, nucleo sommozzatori e volontari di Avigliana a far scattare le ricerche, fino alla terribile scoperta: i soccorritori infatti hanno ritrovato, nel lago, il cadavere del ragazzo di 19 anni privo di vita.