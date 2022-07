Escursionisti cadono lungo il sentiero e perdono conoscenza: salvati

Doppio intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese a monte delle Terme di Valdieri questo pomeriggio per due escursionisti infortunati in seguito a due cadute lungo il sentiero verso il Rifugio del Valasco.

La prima chiamata è stata lanciata intorno alle 16. Sul posto è intervenuta in prima battuta una squadra a terra che nelle domeniche estive effettua un presidio fisso alle Terme di Valdieri. L'infortunato presentava un trauma a un arto superiore con perdita di conoscenza, per cui si è deciso per l'evacuazione tramite il Servizio Regionale di Elisoccorso.

Mentre l'equipe operava il recupero, è giunta una seconda chiamata per un infortunio simile per dinamica e gravità poco a monte, anche in questo caso con perdita di conoscenza. L'eliambulanza ha quindi recuperato entrambi i pazienti e ha proceduto con il ricovero in ospedale.