Cade da 7 metri mentre fa canyoning: il Soccorso Alpino porta in salvo una donna

Poco dopo le 12 di oggi, 10 luglio, un secondo intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella forra del Rio Sessi, comune di Caprie per una donna infortunatasi praticando canyoning.

Sono stati i compagni, facenti parte di una comitiva francese, a dare l'allarme dopo che la donna è precipitata da un'altezza di 6/7 metri. Il tecnico in centrale operativa ha immediatamente attivato la squadra forre e le squadre a terra del Soccorso Alpino e ha inviato in loco il Servizio Regionale di Elisoccorso. La donna, che presentava un trauma alla colonna vertebrale, è stata stabilizzata dall'equipe dell'eliambulanza sbarcata al verricello con il supporto delle squadre da terra, comprensive di un infermiere, giunte sul posto a piedi. In seguito è stata spinalizzata e imbarcata sull'elicottero, sempre al verricello, per il ricovero in ospedale con un codice giallo.