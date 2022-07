Scena shock a Biella, ritrovati resti di pecora squartati in piazza San Biagio (foto di repertorio)

Rinvenimento shock nella mattinata di oggi, 10 luglio, a Biella. In piazza San Biagio, in prossimità del parcheggio, sono stati rinvenuti i resti di un animale, probabilmente una pecora. Erano all’interno di un sacchetto, vicino alla campana per il vetro.

A dare l’allarme, stando alle informazioni raccolte, alcuni passanti che hanno notato ossa, viscere e pezzi squartati che fuoriuscivano dal sacchetto. In seguito, è stato rimosso. Sul posto gli agenti di Polizia locale di Biella per i rilievi del caso.