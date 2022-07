Non ci sono i proprietari, i ladri entrano in casa e mettono a soqquadro le stanze (foto di repertorio)

Hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per introdursi in casa e mettere a soqquadro le stanze in cerca di preziosi. Ma alla fine si sono allontanati a mani vuote. Il fatto è accaduto ieri, 9 luglio, a Cossato. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.