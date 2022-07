Furto a Magnano, ladri passano dal balcone

Ancora furti nel Biellese. L’ultima segnalazione arriva dal Golf Club Le Betulle di Magnano dove, nella serata di sabato 9 luglio, ignoti sono riusciti ad entrare dentro una stanza della Foresteria, l’area adibita al pernottamento degli ospiti.

Stando alle prime informazioni raccolte, i malviventi sarebbero passati dal balcone e avrebbero forzato la serratura di una porta finestra. Una volta all’interno, avrebbero cominciato a rovistare in cerca di preziosi ma dopo pochi minuti si sono dati alla fuga, forse disturbati nella loro azione criminosa. Sono in corso i dovuti accertamenti dei Carabinieri per stabilire la dinamica dell’accaduto.