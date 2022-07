Biella piange la morte di Enrico Zanetta, grande tifoso della Pallacanestro Biella

Biellese in lutto per la morte di Enrico Zanetta, mancato all’affetto dei suoi cari dopo lunga malattia. Aveva solo 59 anni. Agente di commercio, è stato ultras e tifosissimo della Pallacanestro Biella per tanto tempo. La sua passione era nota in tutto il Forum.

Inoltre, ha gestito per anni il Bar Bon Ton e il locale Dolce e Salato. A detta degli amici e dei familiari, una persona sempre disponibile e solare. Lascia nel dolore la figlia Marta, l’amata compagna Orietta e i parenti tutti.

Il Santo Rosario sarà recitato martedì, alle 19, nella chiesa di San Sebastiano di Biella. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Onoranze Funebri Defabianis, alle 15.30 di mercoledì 13 luglio.