Biella, cammina sul ponte della Tangenziale e si rifiuta di dare i documenti ai Carabinieri

Viene fermato dalle forze dell’ordine per alcuni controlli, si rifiuta di fornire le proprie generalità e finisce nei guai. Il fatto è accaduto ieri sera, 9 luglio, poco dopo le 21: stando alle informazioni raccolte, un extracomunitario di circa 30 anni è stato notato da alcuni automobilisti mentre stava percorrendo a piedi il ponte della Tangenziale di Biella.

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo non avrebbe mostrato i propri documenti; inoltre, si sarebbe opposto ad un trasferimento in caserma per le formalità del caso. A causa di tale condotta, è stato inevitabile il deferimento all’Autorità Giudiziaria.