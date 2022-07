Momenti di paura nel comune di Occhieppo Inferiore per un’auto che ha preso fuoco all’interno di un garage per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo investito dalle fiamme. Il fatto è avvenuto poco dopo le 11.30 di oggi, 10 luglio.