Miagliano, maschere di feltro con gli Amici della Lana

Lana colorata, acqua e sapone sono gli ingredienti forniti da Amici della lana, indispensabili per feltrare domenica 10 luglio, una maschera di lana che verrà indossata da alcuni ragazzi durante il laboratorio che si terrà dal 19 al 23 luglio a Miagliano. L'appuntamento è alle 14,30 al Lanificio di Miagliano.

Con Wool Experience 2022, progetto all’interno della Rete Museale Biellese, sostenuto da Cassa di Risparmio di Biella, il patrocinio del Comune di Miagliano e di Biella Città Creativa Unesco, ATL, Provincia di Biella ci si addentra nella materia lana, naturale, riciclabile e sostenibile e si invita il pubblico a scoprire la bellezza della feltratura, attività molto rilassante che avverrà con Marielle Dumiot, appassionata di lana, membro dell’associazione, innamorata della Valle Cervo località in cui vive da circa 40 anni.

Marielle non ha solo l’hobbies della feltratura, che l’ha portata ad esplorare la materia fabbricando negli anni scorsi con i volontari oggetti gradevoli esposti al Lanificio, ma la sua volontà di condividere una passione, la porta ad accettare nuove sfide, come quella richiesta per il mese di luglio che prevede la creazione di maschere teatrali.

La maschera rappresenterà un animale simbolo scelto per il laboratorio di recitazione sperimentale che verrà tenuto da Marco Gobetti dal 19 luglio per 5 giorni, con i ragazzi facenti parte dei progetti di Storie di Piazza aps associazione partner che collabora attivamente con Amici della lana.

La tragedia della libertà scritto nel 2014 è il titolo del laboratorio di creazione pubblica, che prevede la partecipazione di studentesse, studenti, attrici e attori (professionisti e/o dilettanti, per un utile confronto rigenerante) in un numero multiplo di 4 (numero minimo delle/i partecipanti),sino a 12/16 partecipanti, che affronterà tematiche attuali: tratta della violenza, del diritto allo studio e della libertà, traslando i miti dell’antichità in un mito contemporaneo di cui sono protagonisti quattro studenti. Dalle loro parole si scopre la tragedia e perché stanno scappando, poiché hanno mutato i loro nomi in Antigone, Ecuba, Edipo e Dioniso e celano un segreto terribile nascondendosi dietro le loro maschere.www.storiedipiazza.it iscrizioni per il teatro sdp@storiedipiazza.itAppuntamento quindi al Lanificio il 10 luglio, previa prenotazione per la feltratura al numero 351.886.2836 o alla email amicidellalana@gmail.com