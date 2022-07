Tutto pronto per la 14ª rievocazione dell’Occhieppo-Graglia

Venerdì è stato diffuso l’elenco iscritti e oggi, domenica 10 luglio 2022, si corre la quattordicesima edizione della Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia, organizzata come Gara di Regolarità Turistica per Auto Storiche e Auto Moderne (secondo i regolamenti Aci Sport) dalla Scuderia Giovanni Bracco di Biella. “Siamo decisamente soddisfatti” è il commento del Presidente della Scuderia, Cesare Brovarone; “nonostante il cambio di data [nel 2021 si corse a ottobre n.d.r.], nonostante questa gara sia soltanto la seconda edizione come Regolarità Turistica, ritrovarsi ad avere un terzo degli iscritti in più è cosa decisamente positiva”. Gli iscritti, che nel 2021 (prima edizione dell’evento in versione “Regolarità Turistica”), erano una cinquantina, quest’anno sono infatti una settantina.

Il gruppo più consistente, con 53 partecipanti, è quello della Regolarità, articolata in due categorie (Auto Storiche e Auto Moderne) e dieci Raggruppamenti (le suddivisioni in base all’età della vettura); gli altri faranno il Giro Turistico, dedicato a chi ha scelto di prendere parte all’evento in modo non competitivo. La gara partirà dalla Piazza Vittorio Veneto di Biella domani mattina alle ore 10. Le prime a entrare in gara saranno le vetture della categoria Auto Storiche, con in testa i tre “Top Driver” iscritti all’evento, Mazzoleni-Rossoni (Triumph TR2 del 1954), Fontana-Scozzesi (Lancia Fulvia Coupé 1.2 del 1966) e Malucelli-Ciscato (Lancia Beta Montecarlo del 1976). “Anche questa è una cosa da evidenziare” aggiunge Brovarone: “tre “Top Driver” che hanno scelto di venire ad allenarsi sul nostro percorso, nonostante la nostra sia una semplice “Turistica” e non una “Regolarità Classica” non è cosa da poco”.

Quindi partiranno le vetture della categoria “Auto Moderne” e, cinque minuti dopo l’ultimo, le vetture del “Giro Turistico” (precedute da una vettura dell’organizzazione con il compito di “tenere separati e distanti” i due gruppi. Le prime prove che i partecipanti affronteranno saranno a Città Studi, poco dopo la partenza; quindi Mongrando (dopo un “controllo timbro” alla Cantina del Gallo di Donato, come già nell’edizione precedente), Arro e l’arrivo alla Locanda della Baraggia di Villanova Biellese per la pausa pranzo (alle 13,30 per il primo concorrente). Le prove del pomeriggio saranno invece a Mottalciata, Zumaglia e Pavignano, con l’arrivo del primo concorrente in Piazza Vittorio Veneto alle ore 15,00. A quel punto inizierà la “Prova Finale a eliminazione diretta”, nel rettilineo di Piazza Vittorio Veneto.

“E’ una soluzione che abbiamo già sperimentato l’anno scorso” spiega Filippo Vigna, esponente del Comitato Organizzatore della gara “per dare a Cronometristi e Direzione Gara il tempo di elaborare i risultati e redigere le classifiche. Sarà una prova uno contro uno (il primo contro il secondo, il terzo contro il quarto e così via), commentata in diretta, che andrà avanti a eliminazione fino ad avere il vincitore. Le vetture partiranno dall’area della Fons Vitae e affronteranno un percorso che le porterà fino alla rotonda di via Lamarmora / via Torino. Chi farà il miglior tempo eliminerà l’avversario e così fino alla fine. Una vera e propria “prova spettacolo” molto interessante e molto apprezzata dal pubblico!”. A seguire la cerimonia di premiazione e la chiusura dell’evento. Va ancora ricordato che il passaggio sul tracciato che dà il nome all’evento e che, dal 1965 al 1970, fu il percorso dell’Occhieppo – Graglia “versione cronoscalata” verrà affrontato al mattino, poco dopo la partenza. La Rievocazione dell’Occhieppo-Graglia è evidentemente una gara che piace. Al via ci saranno infatti tutti i vincitori assoluti e di categoria della passata edizione “e chi non c’è” ricorda Brovarone “è probabilmente un “Brachetto” [così si autodefiniscono gli equipaggi della Giovanni Bracco] impegnato nell’organizzazione dell’evento”. Oltre ai tre “top driver” già menzionati, da “tenere d’occhio” saranno quindi i vincitori assoluti e del 5° raggruppamento dell’edizione 2021, Marco Thiebat e Guido Oleari su Fiat 124 Sport Coupé del 1967 (Scuderia Bracco), che partiranno con il numero 18. Con l’8 prenderà invece il via Luigi Vigna, secondo assoluto e primo del 3° raggruppamento nella tredicesima edizione della Rievocazione dell’Occhieppo-Graglia. Va ricordato che quest’anno, essendo il figlio Filippo impegnato nell’organizzazione, gareggerà con Giancarlo Brondolin con un’Alfa Romeo Giulietta Spider del 1957 (Scuderia Bracco). Poi, i terzi assoluti del 2021, Giuseppe e Pietro Barazza, partiranno con il numero 42 sulle portiere della loro Porsche 911 SC (Scuderia Bracco); mentre i vincitori del 4° raggruppamento 2021, Massimo Sella e Simonetta Sartorello, su Fiat 850 coupé del 1965 (APV Classic) prenderanno il via in quindicesima posizione. Ancora, i primi del 7° raggruppamento 2021, Francesco Messina e Massimo Cuccotti entreranno in gara con il numero 39 su di una Fiat 127 del 1979 (CMAE); mentre Massimo Anselmetti e Grazia Ceresa, l’anno scorso primi dell’ottavo raggruppamento, gareggeranno con il numero 45 su di una Lancia Delta HF Turbo del 1984 (APV Classic) e i vincitori del 9° raggruppamento 2021, Roberto Voltarel e Anna Gobetti con la loro Toyota Celica del 1990, partiranno con il numero 50.

Infine, i vincitori 2021 della categoria “Auto Moderne”, Paolo Canova e Arianna Flor, partiranno con il numero 53 sulle portiere della loro Subaru Impreza WRX del 2000 (Biella 4 Racing). La “Madrina della Gara” sarà anche quest’anno Francesca Bracco, nipote del pilota biellese Giovanni Bracco, che ha dato il nome alla Scuderia che organizza l’evento. “Sono contento che Francesca sia di nuovo con noi” ha concluso Brovarone “perché crediamo che anche questo sia il modo giusto per ricordare un grande pilota biellese. In conclusione voglio chiudere ringraziando ancora tutti gli esponenti del nostro Comitato Organizzatore, Filippo Vigna, Luigi Vigna, Davide Callegher, Alberto Dellavedova e Alberto Ritegno e, in particolare, chi ha rinunciato a correre per … far correre gli altri. Grazie di cuore davvero!”.

Ulteriori “info” sulla gara (compreso il link per vedere le classifiche in tempo reale) sono disponibili in rete, all’indirizzo www.occhieppograglia.it; e su Facebook, nella pagina “14° Rievocazione della cronoscalata Occhieppo-Graglia”.