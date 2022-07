Panda sotto le Stelle a Cossato, ci sarà anche il campione di rally Miki Biasion

Sabato 16 luglio torna l’esposizione di auto “Panda sotto le Stelle” per la sua quinta edizione. L’evento si svolgerà a Cossato a partire dalle 16 e vedrà come ospite d’onore il campione del mondo di rally Miki Biasion che farà conoscere a tutti i presenti la sua PanDAKAR. Le iscrizioni delle macchine potranno essere fatte esclusivamente per via telefonica. Dopo aperitivo e cena verranno svolte le premiazioni.

Di seguito il programma dell’evento: alle 16, ritrovo e registrazione presso il Parco Living Garden in via Mino 46 a Cossato; alle 18, aperitivo ricco all’interno del Favoloso Parco, che ospiterà l'intero evento, dove si potranno ammirare le bellissime panda presenti con la partecipazione della PanDAKAR di Miki Biasion, alle 19.30 cena conclusiva. Per info: 348.6836448.