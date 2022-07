Auto storiche e moderne sfilano a Biella per la Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Una calda giornata di sole ha accompagnato la 14° edizione della Rievocazione della Cronoscalata Occhieppo-Graglia, organizzata come Gara di Regolarità Turistica per Auto Storiche e Auto Moderne (secondo i regolamenti Aci Sport) dalla Scuderia Giovanni Bracco di Biella. La gara ha avuto inizio questa mattina, 10 luglio, dalla centralissima Piazza Vittorio Veneto di Biella.

Il gruppo più consistente, con oltre 50 partecipanti, è quello della Regolarità, articolata in due categorie (Auto Storiche e Auto Moderne) e dieci Raggruppamenti (le suddivisioni in base all’età della vettura); gli altri faranno il Giro Turistico, dedicato a chi ha scelto di prendere parte all’evento in modo non competitivo. Di seguito le immagini più belle della giornata.