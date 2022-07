Attenzione, a Mongrando è arrivata la Popillia Japonica

Il sindaco di Mongrando avvisa della possibile presenza del noto insetto nocivo, denominato “Popillia Japonica”, sul territorio locale.

“L’insetto risulta essere nocivo sia per l’agricoltura sia per l’ambiente, pertanto si invitano tutti i cittadini a prestare massima attenzione nelle proprie abitazioni circa la sua presenza e di attuare, se avvistato, le azioni consigliate – spiega Antonio Filoni - Tutte le informazioni relative a “Popillia” e al Piano di emergenza regionale possono essere reperite sul sito della Regione Piemonte al link: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizifitosanitari-pan/ lotte-obbligatorie-coleottero-scarabeide-giappone-popilliajaponica-newman. In allegato note informative della Regione Piemonte”.