La Virtus ha un nuovo palleggio, ecco Elisa Civallero

Virtus Biella comunica di aver raggiunto un accordo per la stagione 2022/2023 con l’atleta Elisa Civallero.

Palleggio, nata a Ivrea il 23 dicembre 2003, Elisa Civallero si unisce al nuovo roster della Prochimica guidato da coach Simone Marangio in arrivo dalla Pallavolo Montalto Dora. È cresciuta sottorete nelle giovanili della Pallavolo Borgofranco, a nord di Ivrea, e nella stagione 2018/2019 si è trasferita a Montalto, continuando a giocare a pochi passi da casa. Nella sua nuova esperienza ha militato nella formazione Under 16 e in quella iscritta in Serie C, campionato che l’ha vista protagonista anche nelle tre successive stagioni.

Il capitolo che si aprirà a Biella, in nerofucsia sul campo di Chiavazza, la vedrà compiere quindi un doppio salto di categoria, dalla Serie C alla B1.Queste le sue prime parole da nuova atleta della Virtus: «È un doppio salto molto alto, ringrazio l’allenatore e la Società per la fiducia nei miei confronti. Sono emozionata, voglio approfittare di questa opportunità e dare il massimo per imparare e migliorare. Potermi allenare con ragazze più esperte di me è un forte stimolo. Ho vissuto un mese di allenamenti di prova al PalaSarselli e mi sono subito trovata benissimo con tutti, anche lo staff è disponibile e preparato. Non vedo l’ora che inizi la preparazione e il campionato».

Elena Ubezio (Ube), Direttore Sportivo di Virtus Biella, commenta: «Elisa è stata tra le primissime ragazze a essere contattate per la nuova stagione, quindi ha avuto modo di lavorare con noi per un mesetto e farsi conoscere; ci ha da subito ben impressionato, soprattutto per il modo di stare in palestra e la grande propensione a mettere in pratica le direttive di coach Marangio. Ha avuto esperienza in campo in Serie C ed è ben consapevole del doppio salto di categoria, ma sono certa che con capitan Mariottini al suo fianco saprà cogliere al meglio questa grande occasione, crescere sportivamente e guadagnarsi i giusti spazi. Le do a nome di tutta la Società il benvenuto in casa Virtus e un in bocca al lupo denso di fiducia sul suo prosieguo con i nostri colori».