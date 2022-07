Grandi e piccoli alla Stracerrione, ecco i premiati (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Oltre 70 runners si sono dati appuntamento ieri sera, 8 luglio, per la StraCerrione, camminata ludico motoria organizzata da Claudio Canatone, in collaborazione con il Circolo San Benedetto e la G.P.Alicese. Oltre al tracciato per i grandi, erano presenti diversi percorsi rivolti ai più piccoli. Alla fine della camminata, sono stati premiati i migliori. Nello specifico: Matteo Pezzana, Giulio Curatitoli e Fabio Bosio. Tra le donne, invece, Inna Tommasova, seguita da Daina Florio e Cristina Pieri.