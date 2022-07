Due fine settimana ricchi di spettacolo per cicloamatori. Il 16 e 17 luglio sono tutti chiamati ad assistere alla celebrazione del Campionato Italiano giovanile XCO a Bielmonte (Oasi Zegna). Un’occasione unica per vedere all’opera le grandi promesse del Cross Country. Per l’occasione, Fondazione BIellezza vuole avvicinare gli appassionati di tutte le età a questa disciplina offrendo agli spettatori un voucher per usufruire sul territorio di particolari agevolazioni legate al mondo bici e dintorni. La disciplina XCO è l’unica riconosciuta a livello olimpico nel mondo della Mountain Bike, si svolge in un percorso tra i tre e i 5 km formato da ostacoli naturali ed artificiali, che i corridori percorrono più volte. Per l’occasione, in Oasi Zegna è stato tracciato un nuovo percorso ad hoc che sarà ripetibile dagli appassionati lungo tutto l’anno. La lunghezza esigua del percorso ad anello permette agli spettatori di seguire completamente la gara da qualsiasi postazione lungo il tracciato.

Qui il programma: SABATO 16 LUGLIO 2022

09.00 Prove libere del percorso

14.00 Verifica tessere e consegna numeri

18.00 Chiusura verifica tessere e TEAM MANAGER MEETING

DOMENICA 17 LUGLIO 2022

07.00 Verifica tessere e consegna numeri + Prove libere del percorso

08.30 Chiusura verifica tessere e chiusura prove libere percorso

09.00 Gara – Esordienti Donne 2° anno

09.04 Gara – Esordienti Donne 1° anno

10.00Gara – Allieve Donne 2° anno

10.04 Gara – Allieve Donne 1° anno

11.05 Gara – Esordienti Maschile 1° anno

12.15 Gara – Esordienti Maschile 2° anno

13.15 Gara – Allievi Maschile 1° anno

14.30 Gara – Allievi Maschile 2° anno

BOMB, BOCCHETTO SESSERA-MERA-BIELMONTE

Sabato 24 luglio 2022 invece, per chi vuole pedalare, da non perdere la prima edizione del BOMB: Bocchetto Sessera-Mera-Bielmonte: Una E-bike experience non competitiva (con due livelli di approccio) per godersi in bicicletta l’Alta Valsessera e la sua natura lussureggiante fino a Mera e ritorno.

IL PROGRAMMA

PER CHI PARTE DALL’OASI ZEGNA

9.00 – ritrovo al Piazzale 2 Bielmonte per distribuzione bici e creazione gruppi

9.30 – partenza per Mera da Bocchetto Sessera

10.00 – sosta e visita al sito archeominerario Rondolere 11.00 – ristoro al Ponte Dolca

13.00 – arrivo a Mera

13.00 – pranzo e ricarica e-bike (se necessario)

14.30 – rientro (facoltativo) in minibus (su prenotazione) o in bici

17.00 – arrivo al Bocchetto Sessera e poi Piazzale 2 di Bielmonte

PER CHI PARTE DA MERA

9.00 – ritrovo al Trogo

9.30 – Partenza per Bocchetto Sessera

11.00 – ristoro al Ponte Dolca

13.00 – arrivo a Bocchetto Sessera

13.00 – pranzo e ricarica e-bike (se necessario)

14.30 – rientro (facoltativo) in minibus (su prenotazione) o in bici

17.00 – arrivo al Trogo