Calcio, nuovi colpi per il Città di Cossato: ecco chi indosserà la maglia dei blues (foto dalla pagina Facebook di Città di Cossato)

Nuovi colpi per il Città di Cossato: la società comunica di aver raggiunto l'accordo con i giocatori Antonio Bonura e Cristian Caravello.

Bonura indosserà la maglia gialloazzurra del Cossato dopo aver guidato a suon di goal e di assist lo Stresa verso la promozione in Serie D – spiegano i blues - Classe 2001 veloce, tecnico ha sviluppato un buon senso del goal, capace di giocare su tutto il fronte offensivo. Caravello, classe 2004, si è messo in luce lo scorso campionato nelle file del Vigliano nel campionato di Promozione. Giocatore duttile, in grado di coprire diversi ruoli, sarà uno dei ‘giovani’ chiamati a fare la differenza”.