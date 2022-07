Quattro appuntamenti con “Letture tra territorio e architettura”

L’Ordine degli Ingegneri e l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Biella presentano “Letture tra territorio e architettura”, quattro serate di lettura a cura di Paolo Zanone e Veronica Rocca inserite all’interno del Premio Federico Maggia 2022. Paolo Zanone è un ex imprenditore tessile, da oltre trent’anni direttore artistico, regista e attore dell’A.R.S. Teatrando di Biella, mentre Veronica Rocca si è diplomata alla scuola P. Grassi di Milano ed è attrice dagli anni ’80, per molto tempo con il Teatro della Tosse di Genova e ora anche regista con l’A.R.S. Teatrando di Biella.

Gli incontri sono rivolti a tutta la cittadinanza, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il primo appuntamento in calendario è previsto per il 12 luglio alle 18.30 presso il Lanificio Maurizio Sella “Giardino delle Fabbriche”, in via Corradino Sella 6 a Biella; il secondo incontro si terrà il 13 luglio alle 18.30 presso Cittadellarte, a Biella in via Serralunga 27; il terzo incontro è in programma per il 14 luglio, sempre alle ore 18.30, presso la Scuola Primaria Cossila in via Santuario d’Oropa 318 a Biella; quarto ed ultimo incontro previsto per il 15 luglio, ore 18.30, presso la Parrocchia SS Bernardo e Giuseppe, in via Roma 87 a Campiglia Cervo.

Per ulteriori informazioni contattare lo 01522404 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 12.00 o rivolgersi al sito internet www.architettibiella.it o alla pagina Faceebook Ordine Architetti PPC Biella.