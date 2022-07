A I Faggi arriva lo Yoga Day

L'appuntamento è sabato 16 Luglio dalle ore 9, quando presso il circolo biellese si terrà un evento all'insegna dello Yoga. L' insegnante certificata Francesca guiderà i presenti attraverso tutte le varie tipologie di yoga: Pranayama, Vinyasa e Meditazione.

A fine corso sarà offerto un delizioso estratto detox e ci sarà la possibilità anche di integrare attività extra, come per esempio un bel bagno in piscina oppure un ottimo pranzo presso il Bistrot!

Per prenotare:tel.015.9110400 | cel. 342.8018745 | info@ifaggi.com