Dal Nord Ovest - 20enne si schianta contro un albero

Ferite lievi per un ventenne residente a Omegna che questa mattina, sabato 9 luglio, intorno alle 6 ha perso il controllo della sua auto in corso Cairoli a Verbania ed è terminato sul marciapiede di fronte all'Istituto Ferrini Franzosini impattando violentemente contro gli alberi a bordo viale.Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'auto e gli alberi pericolanti a seguito dell'urto.

Una volante della Questura sul posto per i rilievi e per determinare le cause dell'incidente. Il giovane è stato trasportato da personale sanitario all'ospedale di Verbania per accertamenti.