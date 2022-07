Dolore a Biella per la morte di Davide Sassu, mancato all’affetto dei suoi cari a 62 anni. Lascia nel dolore la moglie, il figlio e i propri cari. In questi giorni, è possibile rendergli visita presso la Casa Funeraria Defabianis, sita a Biella, in strada Santa Maria di Campagnate 35/A, con il seguente orario: 8.30/12 e 14/17. Lunedì si terrà l’ultimo saluto alla presenza di amici e parenti.